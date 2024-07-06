محافظة القاهرة: مشروع «معا» يستعيد الوجه الحضاري للعاصمة

أكد تقرير صادر عن محافظة القاهرة، أن العاصمة حظيت بنصيب كبير من المشروعات الهادفة للقضاء على العشوائيات، ومنها مشروع «معا» لتطوير العشوائيات، بما يؤكد على تكاتف أجهزة الدولة لاستعادة العاصمة لوجهها الحضاري.

وحدات سكنية مفروشة

تقرير محافظة القاهرة، قال إن مشروع «معا» يعد ثمرة تعاون بين محافظة القاهرة والمجتمع المدني، وتمويل من صندوق التنمية الحضارية ومؤسسة معا ومحافظة القاهرة، وتضمن المشروع 184 عمارة و4416 وحدة سكنية مفروشة بالكامل من غرف «نوم، أنتريهات، أجهزة كهربائية»، بتكلفة 1.3 مليار جنيه، على مساحة 60 فدانا.

خدمات مشروع «معا»

وأشارت محافظة القاهرة في تقريرها، إلى أن مشروع «معا» يضم مدرستين للتعليم الأساسي والثانوي ومركز شباب ومسجد وكنيسة ومول تجاري ومناطق خضراء، بالإضافة إلى دار للأيتام ورعاية المسنين، ووحدات صحية، ونقطتي إسعاف وإطفاء ومركز ثقافي وورش لتوفير فرص عمل.

وأوضح تقرير المحافظة، أن مشروعات الإسكان البديل تهدف لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ومجهزة بكافة الخدمات والمرافق وفق توجيهات القيادة السياسية للقضاء على العشوائيات.

ونوه التقرير، إلى أن الكشف عن هذه الجهود يأتي تزامنا مع العيد القومي لمحافظة القاهرة الموافق 6 يوليو، حيث يمر 1055 عاما على ميلاد قاهرة المعز.