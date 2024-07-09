توزيع درجات الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة 2024.. ونوع الأسئلة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم التعليم الفني، توزيع درجات امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة 2024، وعدد الأسئلة المقالية والموضوعية «الاختيار من متعدد» وزمن الامتحان ودرجات كل الأسئلة، وجاءت كالتالي:

توزيع درجات الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة 2024

- الدرجة الكلية لـ امتحان الجبر والهندسة الفراغية: 30 درجة.

- عدد الأسئلة بامتحان الجبر والهندسة الفراغية: 20 سؤالًا.

- عدد الأسئلة المقالية بامتحان الجبر والهندسة الفراغية: سؤالان.

- درجات الأسئلة الموضوعية لمادة الجبر والهندسة الفراغية: 26 درجة.

- درجات الأسئلة المقالية لمادة الجبر والهندسة الفراغية: 4 درجات.

- عدد الأسئلة الموضوعية للجبر والهندسة الفراغية: 18 سؤالًا.

- زمن امتحان الجبر والهندسة الفراغية: 3 ساعات.

طلاب الثانوية العامة يؤدون الجبر وعلم النفس والجيولوجيا

يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع.

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الانجليزية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في الفترة الأولى مادة علم النفس، وفي الفترة الثانية يؤدون الامتحان في مادة علم الاجتماع.