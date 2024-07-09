السكة الحديد تبحث حلول مشاكل عدد من العاملين: نعدكم ببذل قصارى الجهد

عقد عدد من قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اجتماعاً مع للعاملين بالمنطقة الوسطى في نادي السكة الحديد بمحافظة المنيا، للاستماع إلى مشاكلهم ومعرفة المعوقات التي قد تواجه العاملين وتقديم الحلول حتى لا تؤثر على سير العمل لتحسين كفاءة العمل داخل الهيئة.

تحقيق بيئة عمل صحية وإيجابية

وأكّد قيادات الهيئة خلال الاجتماع أهمية العنصر البشري وتنمية روح الولاء والانتماء للعاملين تجاه هيئتهم مما يؤدى إلى تحسين جودة العمل وتحقيق بيئة عمل صحية وإيجابية، وحث العاملين على بذل قصارى جهدهم والتواجد والاهتمام بالعمل لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للهيئة، والسعي بكل السبل للارتقاء بمستوى العاملين بالهيئة باعتباره أحد أهم عناصر نجاح المنظومة.

وشددت القيادات على ضرورة الاهتمام باستمرار خلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين مع ضرورة الاستفادة من العاملين الأكفاء والخبرات الكبيرة في نقل تلك الخبرات إلى العاملين.

عُقد الاجتماع بحضور خالد فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة للمشروعات والبضائع، ومحمد غزال نائب رئيس مجلس الإدارة للصيانة والدعم الفني، وأشرف خليفة نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع السلامة والجودة، وعماد أسعد رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل وعدد من قيادات الهيئة ورئيس وأعضاء النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد.

تطوير قطاعات الهيئة

عُقد الاجتماع ضمن توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، بالاهتمام بالعنصر البشري والذى يعد أحد أهم عناصر التطوير بالهيئة، وتطوير كافة قطاعات الهيئة والتي تتكون من «تطوير الوحدات المتحركة – تطوير البنية الأساسية – تطوير نظم الإشارات – تطوير الورش – إعادة تطوير وتأهيل العنصر البشرى».