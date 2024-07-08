«السكة الحديد» تعلن تطوير 370 محطة بتكلفة 2.7 مليار جنيه 

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه من المقرر تطوير 370 محطة سكة حديد بتكلفة 2.7 مليار جنيه منها 108 محطات في صعيد مصر بتكلفة 516 مليون جنيه، في إطار خطة وزارة النقل لتطوير المحطات سواء المراكز أو القرى المُدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة.

إضافة نوعيات جديدة من القطارات

وأكدت الهيئة، أن أعمال التطوير تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية، لضمان تقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، موضحة أنه جرى إضافة نوعيات جديدة من القطارات على خطوط السكك الحديدية مثل التالجو الفاخر.

مشروعات إنشاء وازدواج خطوط السكك الحديدية

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مشروعات إنشاء وازدواج خطوط السكك الحديدية، وهي كالآتي:

1- إنشاء خط الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس بطول 63.5 كم.

2- إنشاء خط المناشي – 6 أكتوبر بطول 68 كم.

3- إنشاء خط كفر داود – السادات بطول 36 كم.

4- إنشاء واعادة تاهيل خط سكة حديد الفردان – بئر العبد – العريش – طابا ووصلة ميناء شرق بورسعيد بطول 500 كم.

5- إنشاء خط مطروح – ميناء جرجوب البحري بطول 35 كم.

6- ازدواج خط بشتيل – الاتحاد بطول 90 كم.

7- ازدواج خط المنصورة – دمياط بطول 65 كم.