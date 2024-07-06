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السكة الحديد تحدد مواعيد القطارات المكيفة على خط «القاهرة – أسوان»

كتب:

كريم روماني
03:20 ص | السبت 06 يوليو 2024
تجهيزات القطارات

تجهيزات القطارات

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد القطارات المكيفة على خط «القاهرة – أسوان»، موضحة أنه تم توفير أكثر من قطار لخدمة جمهور الركاب، مؤكدة أن القطارات المكيفة خضعت لأعمال تطوير مكثفة في ورش كوم أبوراضي بمحافظة بني سويف، لتقديم أفضل الخدمات، سواء بتغيير المقاعد أو الشكل الخارجي والداخلي للعربات.

مواعيد القطارات على خط «القاهرة – أسوان»

ترصد «الوطن» في السطور التالية، مواعيد قطارات على خط «القاهرة – أسوان»، وفق جدول تشغيل القطارات من هيئة السكك الحديدية، وهي كالآتي: 

قطار رقم 986 مكيف

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 14:00

- يصل إلى محطة أسيوط الساعة 19:40 دقيقة

- يصل إلى محطة الأقصر الساعة 00:45 دقيقة

قطار رقم 990 مكيف

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 16:00

- يصل إلى محطة أسيوط الساعة 22:05 دقائق

- يصل إلى محطة المراغة الساعة 23:39 دقيقة

قطار رقم 936 مكيف

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 7:35 دقيقة

- يصل إلى محطة المنيا الساعة 11:05 دقائق

قطار رقم 88 مكيف

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:25 دقيقة

- يصل إلى محطة أسيوط الساعة 3:00

- يصل إلى محطة أسوان الساعة 12:10 دقائق

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.