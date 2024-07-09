محافظ شمال سيناء يشيد بدور مستشفى العريش في علاج مصابي غزة

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، أعضاء مكتب خدمه المواطنين في مستشفى العريش برئاسة حجاج الصعيدي مدير المكتب، وذلك في مقر الديوان العام.

وقدم «الصعيدي» التهنئة إلى المحافظ على ثقة القيادة السياسية وتكليفه بمنصب محافظ شمال سيناء، واستعرض جهود المستشفى في خدمة الأشقاء الفلسطينيين المصابين القادمين من قطاع غزة، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

انشاء خيمة لاستقبال المرافقين للمرضى

وأشار إلى إنشاء خيمة لاستقبال المرافقين وتزويدها بمختلف الخدمات، وتوفير المستلزمات الطبية والأجهزة المساعدة، والملابس وكافة المتطلبات الشخصية وتقديم الدعم النفسي للأطفال، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

كان المحافظ زار مستشفى العريش العام أمس للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والفلسطينيين، مشيدا بالجهود التي يقوم بها مكتب خدمه المواطنين في مستشفى العريش العام في خدمه المصابين خاصه الأشقاء الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في عدد من مستشفيات المحافظة.