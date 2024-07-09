خبير تقني: إنهاء روبوت لحياته خطأ في جهاز الاستشعار.. و«الأمر جرى تضخيمه»

علق الدكتور أحمد جمعة رضوان، نائب رئيس جامعة النيل الأهلية للبحوث والخبير التقني، على حادث انتحار إحدى الروبوتات في كوريا الجنوبية بعد عمله من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 6 مساءً، قائلا: «ما حدث يعود إلى خطأ في سينسور الاستشعار الخاص بالروبوت».

تداول الخبر حول العالم

وأضاف «رضوان»، خلال حواره على زوم عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه كان هناك تضخيم إعلامي حول الأمر من أجل جذب عدد أكبر من القراء، مشيرا إلى أن المتابعين كانوا يتداولون الخبر كأحد أنواع المزحة محاولين ربط الحادث بالضغط الذي يعانيه البعض.

أنواع الذكاء الاصطناعي

وتابع أن الذكاء الاصطناعي له 3 أنواع، منها النوع الضيق، أي يقوم الروبوت بأمر واحد فقط، وهذا لا يدعم أي خاصية AI، فضلا عن نوع روبوت يفكر مثل الإنسان، وحتى الآن لم نصل لهذا التطور، بينما النوع الآخير يُعرف بالذكاء الاصطناعي الفائق، وهناك تخوف كبير من هذا النوع، فمن الممكن أن يتخطى ذكاء الروبوت ذكاء الإنسان وبالتالي يفعل أمور كثيرة مقارنة بالأنسان.