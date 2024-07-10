وظائف بنك مصر 2024.. الشروط والتخصصات وطريقة التقديم

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، حاجته لموظفين في فروع البنك المختلفة للراغبين في العمل بالمجال المصرفي لخريجي الكليات العليا والحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة.

وأوضح بنك مصر، كل التفاصيل الخاصة بالوظائف المطلوبة في بنك مصر، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسؤوليات العمل وكيفية التقديم لتلك الوظائف، وفق ما أعلنه البنك، كالتالي:

شروط وظائف بنك مصر

- أن يكون المتقدم ل وظائف بنك مصر 2024 قادر على فهم العلاقة مالك المنتج، وقادر على التصميم والجودة.

- أن يكون لديه خبرة في إدارة الأولويات التقنية ضمن الأعمال المتراكمة.

- أن يكون لديه مهارات اتصال قوية مع القدرة على موائمة المنظمة بشأن القرارات الفنية المعقدة.

- أن يكون مدرب نشط ومرشد تتمثل أهدافه في النمو وتعظيم إمكانات الفريق.

- أن يكون لديه مهارات القيادة القوية وقدرات ملهمة وتشكيل الفريق بشكل رئيسي.

- أن يكون لديه طاقة عالية وعاطفي يلهم زملائه في الفريق للوصول إلى أقصى إمكاناتهم.

- أن يكون متحمس لتجربة حلول جديدة خارج نطاق المعايير المعتمدة.

- يتبنى ثقافة الثقة والفكر الحر والشفافية الكاملة.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر 2024، الدخول للصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر على موقع التوظيف لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم.