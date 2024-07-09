وظائف مبيعات بمرتب شهري يصل إلى 7500جنيه دون خبرة.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية في مجال المبيعات، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، ليتم تنظيم اليوم التوظيفي المفتوح لكبرى الشركات، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب باستمرار لمساعدتهم على الحصول على مصدر دخل شهري ثابت.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة جميع التفاصيل الخاصة بالوظائف المطلوبة، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وتفاصيل الملتقى التوظيفي، كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

يتمّ تنظيم الملتقى التوظيفي في عنوان: 77 طريق مصر حلوان الزراعي - بجوار مستشفى علاء عزت – المعادي محطة مترو حدائق المعادي، يوم اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024 من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً.

مسؤوليات وظائف المبيعات المطلوبة

- استقطاب العملاء وترويج المنتجات.

- بناء العلاقات المستدامة.

- تحقيق أهداف المبيعات.

- تغطية العملاء.

- شرح المنتجات.

- حل مشكلات العملاء.

- تدريب الموظفين الجدد.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في القاهرة والإسكندرية.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصلًا على مؤهل عالي.

- الوظائف متاحة للذكور والإناث.

- يجب أن يكون الحد الأقصى للسن 38 عامًا.

- لا يشترط وجود خبرة، ولكن يفضل أن يكون لديه خبرة في المبيعات.

المميزات والحقوق

- تمنح الشركة للعاملين راتب شهري الراتب 7500 جنيه.

- عدد ساعات العمل اليومية تصل إلى 8 ساعات.

- تمنح الشركة للعاملين يوم إجازة في الأسبوع وهو يوم الجمعة.