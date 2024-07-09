متحف الحضارة يحيي الذكرى 101 على رحيل الموسيقار سيد درويش

شهد المسرح الكبير بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حفلًا غنائيًا موسيقيًا بمناسبة مرور 101 عام على رحيل الموسيقار سيد درويش، وذلك بالتعاون مع جمعية أصدقاء المتحف ومجموعة غطاطي للإطارات والبطاريات .

حضور جماهيري كبير

وجاء الحفل وسط حضور جماهيري كبير، ومجموعة من الوزراء الحاليين والسابقين وسفراء الدول الأجنبية في مصر، والشخصيات العامة والفنانين من بينهم الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، وغادة والي مساعد أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة في فيينا ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، والدكتور أشرف العربي رئيس جمعية أصدقاء المتحف وأعضاء الجمعية، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلي عشاق ومحبى الفن وموسيقى سيد درويش من الجمهور المصري.