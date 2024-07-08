وزير الثقافة: نسعى للتعاون مع الجامعات لدعم المواهب والمبدعين

استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اليوم، الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور أشرف رضا، المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، وذلك بمقر وزارة الثقافة.

تناول اللقاء بحث آفاق التعاون المستقبلي بين وزارة الثقافة، وجامعة حلوان، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الجهتين، وتعظيم الاستفادة من الكفاءات الأكاديمية والشبابية، وذلك في إطار استراتيجية عمل وزارة الثقافة الرامية للتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية ببناء الإنسان المصري، وتعزيز القيم الثقافية، ونشر الوعي الفكري.

وأكد «هنو» أهمية التعاون بين وزارة الثقافة، والجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن جامعة حلوان من أعرقها، ولها دور مهم في تنمية الشباب المصري.

هنو: وزارة الثقافة تسعى إلى تعزيز التعاون مع الجامعات

وأوضح وزير الثقافة، أن الوزارة تسعى إلى تعزيز التعاون مع الجامعات في مختلف المجالات الثقافية، بما في ذلك تنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية، ودعم المواهب الإبداعية، وتشجيع البحث العلمي في المجالات الثقافية.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة حلوان، عن سعادته بتعاون الجامعة مع وزارة الثقافة، مؤكدًا حرص الجامعة على تعزيز هذا التعاون بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، والتزام الجامعة بدعم جميع المبادرات التي تهدف إلى نشر الثقافة والفنون بين الشباب المصري.

وأشار رئيس جامعة حلوان، إلى أن الجامعة لديها العديد من الإمكانات التي يمكن الاستفادة منها في تعزيز التعاون مع وزارة الثقافة، في مختلف المجالات الثقافية والفنية.