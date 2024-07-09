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النائبة ميرفت إلكسان: بيان الحكومة أمام البرلمان مبشر ويدعو للتفاؤل

كتب:

محمد عزالدين
03:56 ص | الثلاثاء 09 يوليو 2024
النائبة ميرفت إلكسان

النائبة ميرفت إلكسان

قالت النائبة ميرفت إلكسان، عضو مجلس النواب، إن بيان الحكومة الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن برنامج الحكومة الجديدة، مبشر ويدعو للتفاؤل.

تقارير دورية لمجلس النواب

وأوضحت «إلكسان» خلال لقائها عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية CBC، أنّ رئيس الحكومة تعهد بتقديم تقارير دورية لمجلس النواب، وهذه أمور إيجابية.

ولفتت إلى أن البيان تناول الأزمات التي يعاني منها المواطن المصري في الفترات الأخيرة، وأوضح أن المواطن على رأس الأولويات.

ضم بعض وزارات الحكومة

وأشارت إلى أن برنامج الحكومة المصرية يغطي الفترة من 2024/2025 إلى 2026/2027، لافتة إلى أنه يبني على ما قامت به الدولة المصرية، خلال السنوات العشر الماضية.

واختتمت عضو مجلس النواب بالإشارة إلى أنّ ضم الوزارات كان مطلبًا رئيسيًا للجنة الخطة بمجلس النواب.

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بقلم محمد عزالدين