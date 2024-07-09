«الغرفة التجارية»: إجراءات وشروط جديدة بشأن استيراد سيارات المعاقين من الخارج

قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية، إن منظومة استيراد سيارات المعاقين من الخارج شهدت خلال الفترات الماضية الكثير من التلاعب والتحايل للحصول على سيارة معاقين دون توافر الشروط الخاصة للحصول على هذه النوع من السيارات، إذ اتخذت الدولة بعض الإجراءات لوقف هذا التلاعب، ومن شأنها تنظيم عملية استيراد سيارات المعاقين من الخارج.

خطابات الإعاقة لسيارات المعاقين

وأضاف أن هناك أشخاصا استغلوا هذه المبادرة، وحصلوا على خطابات إعاقة بطرق غير شرعية، وهي ليست لديها أي إعاقة، وفي هذه الحالات يجرى سحب السيارة وفقًا للقانون.

إعادة هيكلة وتنظيم منظومة استيراد سيارات المعاقين

وأشار إلى أن الوضع الحالي فيما يخص منظومة استيراد سيارات المعاقين من الخارج، متوقفة للدراسة والتعديل، لمراجعة جميع الكروت التي جرى إصدارها وحالات الإعاقة، وإعادة هيكلة وتنظيم المنظومة مرة أخرى، للحد من المخالفات التي شهدتها الفترة الماضية.

وأكد أن عملية استيراد سيارات المعاقين من الخارج، ستعود للعمل مرة أخرى بعد الإنتهاء من عملية التعديل التي تشمل التنظيم وإعادة الهيكلة بالنسبة للمعاقين.

إجراءات وشروط جديدة لعملية استيراد سيارات المعاقين

وتابع: «سيكون هناك إجراءات وشروط جديدة لعملية استيراد سيارات المعاقين من الخارج، يجرى عرضها ومناقشتها ما بين الجهات المعنية، وبعد ذلك يعرض كمشروع قانون على مجلس النواب لإقراره، مؤكدًا أن السيارات التي جرى فتح نافذة لها ودفع رسوم يفرج عنها».