أسعار وشروط شراء أبرز سيارات ذوي الهمم في السوق المصرية

تتميز أسعار سيارات ذوي الهمم بكونها ذات حدود سعرية منخفضة نسبيا عن باقي السيارات العادية الأخرى، والتي من خلالها يستفيد المعاق بشراء سيارة ذات أسعار منخفضة عن أسعار السيارات الأخرى، ذلك نظرا لأنها تكون مجهزة طبيًا، وتكون غير محملة بأسعار الجمارك عند شراء المعاق لها.

وتناسب أسعار سيارات ذوي الهمم بشكل كبير تلك الفئة، وكثير منهم في إطار سعي الدولة لدعم متحدي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة بكل المستويات، حيث سمح لهم بشراء السيارات دون تحمل الجمارك، ودائما ما تكون أسعار السيارات بشكل منخفض بنسبة 35% عن سعر السيارة العادية.

أسعار سيارات المعاقين

وبحسب عدد من المواقع المتخصصة في أسعار سيارات المعاقين، فتتراوح الأسعار وتختلف على حسب نوع أو موديل أو سعة السيارة اللترية، حيث تبدأ أسعار سيارات المعاقين المجهزة طبيًا بداية من 90 ألف جنيه للسيارات الأتوماتيك، ويتم فرض الحظر لـ5 سنوات، ويمكن رفع الحظر بعد 3 سنوات من الشراء مع دفع جزء من الضرائب.

- سعر سيارة أوتوماتيك هيونداي تبدأ من 95 ألف جنيه.

- سيارة أوبترا أوتوماتيك يبدأ من 125 ألف جنيه.

- سعر سيارة كيا أو دايو جنترا أوتوماتيك بداية من 95 ألف جنيه.

- هيونداي ماتريكس أوتوماتيك يبدأ من 95 ألف جنيه.

- سعر كيا سول أوتوماتيك يبدأ من 195 ألف جنيه.

متطلبات وشروط الحصول على سيارات المعاقين

- يجب أن يكون لدى صاحب السيارات من ذوي الهمم.

- يجب أن يكون مقيدا ضمن وزارة التضامن ومعه بطاقة الخدمات المتكاملة.

- يجب أن تكون السيارة مجهزة فنيا ومطابقة ومتوافقة لحالته الطبية.

- أن يكون الشخص مصري الجنسية.

- يجب ألا يقل سن صاحب الطلب عن 18 عاما.

- يجب أن يكون الشخص حاملا لشهادة ذوي الإعاقة.

- يجب على صاحب السيارة أن يجتاز الفحص الطبي مع تحديد نسبة الإعاقة.