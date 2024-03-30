أسعار سيارات المعاقين بدون جمارك.. اعرف النوع المناسب لفلوسك

تتميز سيارات المعاقين بأن أسعارها منخفضة بشكل كبير عن أسعار سيارات الأشخاص العاديين، أي أنها سيارات مجهزة طبيًا بجانب أنها زيرو جمارك أي ليس محمل عليها أي جمارك عند شرائها من داخل البلاد أو من خارجها.

أسعار سيارات المعاقين مناسبة بشكل كبير لتلك الفئة لذلك تسعى الدولة إلى دعم المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة على كافة المستويات، وتسمح لها بشراء السيارات بدون أي تحمل للجمارك، وتكون أسعار منخفضة بنسبة 35% عن أسعار السيارات العادية.

أسعار سيارات المعاقين

قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب، إن أسعار سيارات المعاقين تختلف حسب نوع الموديل وسعة السيارة اللترية، وتبدأ أسعار سيارات المعاقين المجهزة طبيًا من 85 ألف جنيه للسيارات الأتوماتيك وهي كالتالي، وأن سيارات المعاقين يفرض عليها حظر لمدة 5 سنوات ويمكن رفع الحظر بعد 3 سنوات ودفع جزء من الضرائب.

- سعر السيارات الأوتوماتيك مثل هيونداي يبدأ من 95 ألف جنيه.

- سعر السيارات الأوتوماتيك مثل وأوبترا يبدأ من 125 ألف جنيه.

- سعر السيارات الأوتوماتيك مثل كيا و دايو جنترا يبدأ من 95 ألف جنيه.

- سعر السيارات الأوتوماتيك مثل هيونداي ماتريك يبدأ من 95 ألف جنيه.

- سعر السيارات الأوتوماتيك مثل كيا سول تبدأ من 195 ألف جنيه.

شروط الحصول على سيارات المعاقين

- أن يكون صاحب الطلب لسيارات المعاقين من ذوي الهمم.

- أن يكون مقيد في وزارة التضامن وحاملا لبطاقة الخدمات المتكاملة.

- أن تكون السيارة مجهزة فنيا، ومطابقة ومتوافقة مع الحالة الطبية.

- أن تكون مسجلة باسم الشخص صاحب الطلب.

- أن يكون الشخص مصري الجنسية.

- ألا يقل سن صاحب الطلب عن 18 عاما.

- أن يكون حاملا لشهادة ذوي الإعاقة.

- اجتياز الفحص الطبي، وتحديد نسبة الإعاقة.

- تقديم تقرير مالي عن مقدم الطلب.

طرق الحصول على سيارات المعاقين