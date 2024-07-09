عضو بمجلس النواب: التنسيق بين الحكومة والحوار الوطني ضروري لخدمة المواطن

أكّد أحمد عاشور عضو مجلس النواب والمقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني أنَّ الفترة المقبلة تتطلب تكثيف العمل والجهود المبذولة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة، والتي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة فيما يخص الشق السياسي وضرورة التنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني بما يحقق النفع للوطن وللمواطنين.

دور الحوار الوطني

وأضاف عاشور في تصريحات صحفية أنَّ الحوار الوطني يقوم بدور كبير في فتح ومناقشة مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها من الملفات المهمة، وهو ما يؤكد على ضرورة التنسيق الدائم بين الحكومة ومجلس الأمناء لاستكمال تنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، بكل جدية على أرض الواقع.

وضع القضايا العاجلة أولوية للحكومة

وشدد النائب أحمد عاشور على ضرورة وضع القضايا العاجلة أولوية للحكومة خلال الفترة المقبلة، والتي خرجت بها جلسات الحوار الوطني لمناقشتها بشكل عاجل وفوري واتخاذ إجراءات فيها لتعود بالنفع على المواطن المصري.

وأشار إلى أنَّ رؤية الحكومة التي تم عرضها أمام مجلس النواب كشفت عن خطتها في تحسين مستوى معيشة المصريين والعمل على تنمية حياتهم بشكل كامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وحرصها على تنفيذ خطة من شأنها الارتكاز على توصيات ومخرجات الحوار الوطني الذي حرص على تقديم علاج لعدد من المشكلات والقضايا الهامة في مختلف المجالات.