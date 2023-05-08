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مساعد لجنة السكان بالحوار الوطني: الزيادة السكانية غير المنضبطة تهدم موارد الدولة

كتب:

أحمد شوقي
08:39 م | الإثنين 08 مايو 2023
شاشة القاهرة الإخبارية

شاشة القاهرة الإخبارية

قال النائب أحمد عاشور مساعد لجنة السكان بالحوار الوطني، إن القضية السكانية والمشكلات التي تنتج عنها لا تختلف عن المشكلات الناتجة عن الإرهاب.

الإرهاب يهدم مقدرات الدولة

وأضاف، خلال مداخلة مع برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية إيمان الحويزي، أن الإرهاب يهدم مقدرات الدولة، وكذلك الزيادة السكانية غير المنضبطة تهدم موارد الدولة، وتكون النتيجة في النهاية أن الدولة لا تستطيع تلبية احتياجات المواطنين.

قضية الزيادة السكانية

وتابع أنه من هذا المنطلق يجب علينا أن نناقش قضية الزيادة السكانية باعتبارها قضية أمن قومي، سواء في مصر أو في أي دولة في العالم,

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