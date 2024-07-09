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اتفاق بين حكومتي مصر وعمان لمنع التهرب الضريبي

كتب:

أسماء زايد
02:10 م | الثلاثاء 09 يوليو 2024
اجتماع مجلس الوزراء

اجتماع مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأول اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالتشكيل الجديد، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة سلطنة عمان.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين البلدين الشقيقين بالتوازي مع تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.

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