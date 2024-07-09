ما حكم ترك صيام عاشوراء بسبب العمل الشاق؟

أيام قليلة ويحل يوم عاشوراء وهو يوم العاشر من شهر المحرم ويوافق يوم الثلاثاء المقبل 16 يوليو 2024 الذي يسن صيامه، وفي هذا السياق تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من شخص يعمل بالزراعة حول حكم صيام النفل، وهل في تركه إثم؟ وأوضح السائل أن عمله شاقٌّ، ويصوم رمضان، ولكن لا يستطيع صوم بعض النفل؛ مثل: يوم عرفة وعاشوراء وغير ذلك.

حكم صيام يوم عاشوراء

وحول حكم صيام يوم عاشوراء أجاب على السؤال الذي تلقته دار الإفتاء المصرية الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، حيث أوضح أن الأيام التي ذكرها السائل هي أيام الصيام النفل، وحكمه: الاستحباب لا الوجوب، أي أنَّ صيامَهُ يزيد من ثواب العبد، لكنَّ تركه ليس فيه إثم، خاصة والحال كما ذكر السائل، والله سبحانه وتعالى أعلم.

محظورات الصيام

كما تناولت دار الإفتاء المصرية موضوع محظورات الصيام موضحة أنه يجب على الصائم أن لا يُعرض صيامه لما يفسده ويُضيع ثوابه؛ فيمسك أعضاءه وجوارحه عن كل ما يغضب الله تعالى ويضيع الصوم منها:

1- الغيبة والنميمة.

2- القيل والقال.

3- النظر إلى ما حرمه الله تعالى.

4- الخصام والشقاق.

5- وقطع صلة الرحم.

وتابعت الدار حول صيام عاشوراء: وغير ذلك من الأمور التي من شأنها ضياع ثواب الصوم؛ عملًا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ» أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. أو بعبارة أخرى أن يجتنب كل ما من شأنه أن يُذهب التقوى أو يضعفها؛ لأن الصيام شُرع لتحصيلها؛ قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183].