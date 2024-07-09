صيام يوم عاشوراء من السنن التي وردت على النبي- صلى الله عليه وسلم- ويسارع عدد كبير من المسلمين للقيام بها مع بدء شهر محرم الكريم، ولكن قد يعجز البعض عن صيام هذا اليوم، بسبب الأعمال الشاقة أو المهن الصعبة أو درجات الحرارة المرتفعة، التي قد تمنعهم من ذلك.

ويتساءل البعض حول هل يجوز ترك صيام عاشوراء بسبب عذر العمل الشاق؟، وهذا ما يوضحه «الوطن» في السطور التالية.

حكم ترك صيام يوم عاشوراء

أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق عن سؤال أحد المتابعين جاء نصه: «ما حكم صيام النفل؟ وهل في تركه إثم؟ حيث أعمل بالزراعة، وعملي شاقٌّ، وأصوم رمضان، ولكن لا أستطيع أن أصوم بعض النفل؛ مثل: يوم عرفة وعاشوراء، قائلا إنّ الأيام التي ذكرها السائل هي أيام الصيام النفل، وحكمه: الاستحباب لا الوجوب، أي: أنَّ صيامَهُ يزيد من ثواب العبد، لكنَّ تركه ليس فيه إثم.

التوسعة يوم عاشوراء

وأوضح المفتي السابق أن يوم عرفة صيامه لمن يستطيع، ومن وظائف هذا اليوم الفضيل حتى إذا لم يكن الشخص قادرا على الصيام، وقام بالتوسعة على الأسرة، هفو بذلك قام بسنة التوسعة، وعلى ذلك توسع عليَّ السنة كلها، وسئل ﷺ عن صوم يوم عرفة، فقال: يكفر السنة الماضية، والباقية. قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: يكفر السنة الماضية» [رواه مسلم]. والذكر، والدعاء، وقراءة القرآن أو الاستماع له، وفعل الخير والصدقات.