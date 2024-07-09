استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ البحيرة تتفقد أعمال طريق دمنهور شبراخيت

تابعت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، الأعمال الجارية لرفع كفاءة طريق دمنهور شبراخيت بناحية دمنهور بطول 12 كيلومترا، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، وذلك نظرا للشكاوى المتكررة حول هذا الطريق.

متابعة طريق شبراخيت دمنهور

ودرست محافظ البحيرة الموقف، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والشعبة الهندسية المنفذة لأعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يجري وضع طبقتي الأساس بكامل طول الطريق على مسافة 10 كيلومترات.

كما أوضحت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أنه جار العمل اليوم، لوضع الطبقة الرابطة على مسافة 1 كيلو متر وتباعا سيتم استكمال الأعمال.

ووجهت الجهات التنفيذية بالاستجابة الفورية لحل شكاوى المواطنين، وإزالة أسبابها، والتواصل الدائم مع رؤساء المراكز والمرور الميداني للتأكد من حل المشكلات بشكل فعال وخاصة فيما يتعلق بقطاع الطرق.

رفع كفاءة الطرق وصيانتها وفق المواصفات والإشتراطات الفنية المطلوبة

وشددت على بذل المزيد من الجهد لتحقيق رضا المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات والمرافق الخدمية، مؤكدة دفع العمل ورفع كفاءة الطرق وصيانتها وفق المواصفات والاشتراطات الفنية المطلوبة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين والتخفيف عليهم ولخدمة حركة النقل بالمحافظة.

ووجهت بحل مشكلة الكثافة المرورية وتيسير الحركة أمام المواطنين، مشددة على ضرورة التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية، ودفع العمل بكافة الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهوها.

ووجهت محافظ البحيرة بالتنسيق مع المرور والجهات المعنية لتسهيل حركة وعمل المعدات والعاملين بالطريق، وكذلك تركيب أعمدة الإنارة مع الإلتزام بكافة معايير السلامة والصحة المهنية وتغطية الغرف بالطريق حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين.