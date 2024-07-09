التحالف الوطني يوزّع وجبات جاهزة على الأسر الأكثر احتياجا في البحيرة

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهوده المستمرة لتقديم الدعم المستمر للأسر الأكثر استحقاقًا في جميع أنحاء مصر.

توزيع الوجبات الجاهزة

ووزّعت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، عضو التحالف الوطني، وجبات جاهزة على الأسر الأكثر استحقاقا في محافظة البحيرة، حيث وصلت إلى المستفيدين من خلال قاعدة بيانات المؤسسة، وطرقت فرق العمل الأبواب في تلك المناطق لتوزيع الوجبات.

تحقيق التنمية المجتمعية

وأوضحت المؤسسة أنّ الحملة استفاد منها نحو 1000 فرد من الأسر الأكثر احتياجا، الموجودة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مضيفًة أنّ مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع تواصل جهودها الخيرية والإنسانية للمساهمة في تحقيق التنمية المجتمعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في مصر.