4 مجالات يجعلها الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة.. اكتشاف نقاط ضعف الطلاب

تسلل الذكاء الاصطناعي إلى كل مجال من مجالات حياتنا تقريبًا، إذ أصبح التعامل به أمر لا غنى عنه، مما جعلها أسهل وأبسط، فبعد أن كان هذا الأمر خيالًا علميًا في الماضي، تحول إلى جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وفي السطور التالية نستعرض 4 مجالات يؤثر من خلالها الذكاء الاصطناعي يوميًا في حياتنا، وفقًا لما ورد عبر موقع «jaroeducation».

الذكاء الاصطناعي في العمل

نسج الذكاء الاصطناعي نفسه في العديد من المجالات، ومنها مجال العمل، إذ يخلق العديد من فرص العمل للكثير من الأشخاص، خاصة الحاصلين على درجة الماجستير في الذكاء الاصطناعي، من خلال بعض الاختراعات التكنولوجية الحديثة، التي ساهمت في مساعدة الشباب في ذلك.

مجال التعليم

استطاع الذكاء الاصطناعي أن يحدد نقاط ضعف الطلاب من خلال فحص وتحليل الاختبارات السابقة لهم، ووضع أهدف التعلم الفردية، كما يقدم دورات مذهلة مثل ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي، وتساهم هذه الدورات في مساعدة الطلاب في فهم كيفية هذه التغيرات المدهشة.

الرعاية الصحية

كانت معالجة البيانات التأثير الأكبر في مجال الرعاية الصحية، حيث أدت القدرة على مقارنة التقارير أو الفحوصات الطبية للمرضى والبحث عنها وتحديد الاتجاهات فيها إلى تمكين الأطباء على إيجاد خطة العلاج المناسبة، ومن البحث إلى التشخيص، وسعت الذكاء الاصطناعي من المعرفة التي يمتلكها المتخصصون في الرعاية الصحية وسمح لمزيد من الناس بإيجاد العلاج الصحيح.

الذكاء الاصطناعي في الصناعة

كانت الصناعة صاحبة التأثير الأكبر من الذكاء الاصطناعي، إذ أدت هذه التكنولوجيا لتوفير الكثير من الجهد وسرعة الإنتاج وتقديم أفضل جودة، كما أدى إلى تقليص المهام التي تتطلب جهودًا بشرية، وساعد الشركات الناشئة على الدخول في سوق العمل بسهولة.