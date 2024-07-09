أسعار المانجو اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في الأسواق.. «العويس بكام؟»

يشهد سوق الفاكهة اليوم الثلاثاء 9-7-2024 وفرة كبيرة في العرض، في جميع الأسواق. وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار المانجو بمختلف أنواعها، وفقا لبوابة سوق العبور الرسمية للتجزئة والجملة، وفيما يلي أسعار المانجو اليوم الثلاثاء:

أسعار المانجو اليوم في الأسواق

- مانجو عويس: 25-35 جنيهًا للكيلو.

- مانجو هندي: 19-25 جنيهًا للكيلو.

- مانجو تيمور: 20-30 جنيهًا للكيلو.

- مانجو زبدية: 17-21 جنيهًا للكيلو.

- مانجو بلدي: 15-18 جنيهًا للكيلو.

- مانجو الفونس: 21-30 جنيهًا للكيلو.

- مانجو صديقة: 17-23 جنيهًا للكيلو.

- مانجو جولك: 17-20 جنيهًا للكيلو.

- مانجو سكري: 18-25 جنيهًا للكيلو.

- مانجو دبشة: 17-21 جنيهًا للكيلو.

- مانجو عويس: 30-32 جنيهًا للكيلو.

- مانجو سنارة: 18-21 جنيهًا للكيلو.