أسعار المانجو اليوم الاثنين 8-7-2024.. الزبدية بـ17 جنيها
كتب:
انتصار الغيطانى
08:41 ص | الإثنين 08 يوليو 2024
أسعار المانجو اليوم الاثنين 8-7-2024
استقرت أسعار المانجو اليوم الاثنين 8-7-2024، في سوق العبور، وذلك لجميع الأنواع، بداية من «البلدي» إلى «الفص والفونس والزبدية وتيمور» والتي تصل يوميًا إلى سوق العبور، حيث البيع والشراء بسعر الجملة.
أسعار المانجو اليوم الاثنين 8-7-2024
ويشهد الموسم الصيفي للفاكهة منذ بدايته وفرة كبيرة في العرض، وأصبحت متوفرة بكميات كبيرة يوميًا في جميع الأسواق، بينها المانجو، لذا استقرت أسعار المانجو اليوم الاثنين 8-7-2024 في سوق العبور وجاءت كالتالي:
- كيلو المانجو العويس بين 25 و35 جنيهًا.
- كيلو المانجو الهندي يتراوح بين 19 و25 جنيهًا.
- كيلو المانجو التيمور بين 20 و30 جنيهًا.
- كيلو الزبدية بين 17 و21 جنيهًا.
- كيلو البلدي بين 15 و18 جنيهًا.
- كيلو الفونس بين 21 و30 جنيهًا.
- كيلو المانجو صديقة بين 17 و23 جنيهًا.
- كيلو جولك بين يتراوح بين 17 و20 جنيهًا.
- كيلو مانجو سكري يتراوح بين 18 و25 جنيهًا.
- كيلو المانجو دبشة بين 17 و21 جنيهًا.
- كيلو العويس بين 30 و32 جنيهًا.
- كيلو سنارة بين 18 و21 جنيهًا.