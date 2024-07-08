أسعار المانجو اليوم الاثنين 8-7-2024.. الزبدية بـ17 جنيها

استقرت أسعار المانجو اليوم الاثنين 8-7-2024، في سوق العبور، وذلك لجميع الأنواع، بداية من «البلدي» إلى «الفص والفونس والزبدية وتيمور» والتي تصل يوميًا إلى سوق العبور، حيث البيع والشراء بسعر الجملة.

أسعار المانجو اليوم الاثنين 8-7-2024

ويشهد الموسم الصيفي للفاكهة منذ بدايته وفرة كبيرة في العرض، وأصبحت متوفرة بكميات كبيرة يوميًا في جميع الأسواق، بينها المانجو، لذا استقرت أسعار المانجو اليوم الاثنين 8-7-2024 في سوق العبور وجاءت كالتالي:

- كيلو المانجو العويس بين 25 و35 جنيهًا.

- كيلو المانجو الهندي يتراوح بين 19 و25 جنيهًا.

- كيلو المانجو التيمور بين 20 و30 جنيهًا.

- كيلو الزبدية بين 17 و21 جنيهًا.

- كيلو البلدي بين 15 و18 جنيهًا.

- كيلو الفونس بين 21 و30 جنيهًا.

- كيلو المانجو صديقة بين 17 و23 جنيهًا.

- كيلو جولك بين يتراوح بين 17 و20 جنيهًا.

- كيلو مانجو سكري يتراوح بين 18 و25 جنيهًا.

- كيلو المانجو دبشة بين 17 و21 جنيهًا.

- كيلو العويس بين 30 و32 جنيهًا.

- كيلو سنارة بين 18 و21 جنيهًا.