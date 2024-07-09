أفكار أساسية في الامتحانات.. «حياة كريمة» تنظم مراجعات مجانية لطلبة الثانوية العامة

نظمت مبادرة حياة كريمة مراجعات «تقدر في 10 أيام» في المحافظات، وجاء ضمنها مراجعة الجيولوجيا للثانوية العامة لطلاب العلمي علوم، إذ قدم المدرسون عددًا من أهم الأسئلة الأساسية في امتحان الجيولوجيا، والتي تساعد الطلاب في كسب عدد من الدرجات.

افكار أساسية في مراجعة الجيولوجيا للثانوية العامة في المحافظات

وأشار مصطفى محمد مدرس الجيولوجيا لـ«الوطن» إلى أن مبادرة حياة كريمة قدمت هبة للطلاب من خلال مراجعة الجيولوجيا للثانوية العامة في مختلف المحافظات، ويحب على الطلاب التركيز في عدد من الأسئلة العامة، التي تعتبر أساسية في كل امتحان جيولوجيا ومن ضمنها:

- كيفية ترقيم الألواح التكتونية وعدها بشكل صحيح

- سؤالين أساسيين عن عدم التوافق

- الفوالق أساسية في الامتحان

- الأنظمة البلورية لابد أن يأتي عليها شاول أساسي

- الألواح التكتونية

نصائح للطلاب أثناء مراجعة الجيولوجيا للثانوية العامة بالمحافظات

وأضاف أحمد توفيق مدرس الجيولوجيا، أنه يجب التركيز على عدد من النصائح للطلاب أثناء مراجعة الجيولوجيا للثانوية العامة بالمحافظات، وهي:

- المراجعة بشكل جيد

- حل عدد كبير من الأسئلة

- التعرف على نماذج امتحانات السنة السنوات الماضية

- الاحتكام بكميات كبيرة وقدر كبير من الأفكار المختلفة والمتنوعة

- في النهاية الأفكار واحدة لكن الصياغة هي التي تختلف

كراسة المفاهيم مفتاح النجاة

وأكد أنه يجب الطلاب الاهتمام بدراسة المفاهيم لأن بها مفتاح النجاة من امتحان مادة الجيولوجيا، موضحًا: «حتى لو عارف السؤال، اتأكد من الإجابة وراجع بشكل كويس من كراسة المفاهيم، لأنها بتساعد الطالب. راجع منها وفكر في الإجابة بشكل جيد؛ خسارة أن الدرجة تضيع من الطالب. الدرجة مهمة، وممكن تغير مستوى الطالب من كلية لكلية تانية، ومن بلد لبلد، ومن محافظة لمحافظة، وحياة تانية تختلف ومستقبل تاني».

ويؤدي غدًا طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الجيولوجيا لشعبة علمي علوم، والذي بلغ عددهم في مختلف المحافظات نحو 434 ألفًا و574 طالبًا وطالبة.