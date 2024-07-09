جامعة أسيوط الأهلية تحدد شروط التحويل لكل الكليات.. ما المستندات المطلوبة؟

أعلنت جامعة أسيوط الأهلية 2024، أنه بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، فتحت باب التحويل من الجامعات والجامعات الخاصة إلى كلياتها.

شروط التحويل بين الجامعات الأهلية

وأكدت جامعة أسيوط الأهلية 2024 في بيان لها، أن شروط التحويل واحدة في الجامعات الأهلية وهي كالتالي:

1- أن يكون الطالب من الطلاب المقيدين فى العام الجامعي 2024/2023 بإحدى الجامعات الخاصة او الأهلية بالفرقة الأولى أو الثانية بالكلية المناظرة للكلية المطلوب التحويل إليها.

2- أن يكون الطالب مستوفيًا للحد الأدنى لكليات جامعة أسيوط الأهلية عام التحاقه بالجامعة المحول منها.

3- أن يكون مضى على الطالب عام دراسي كامل على الأقل.

4- أن يقدم الطالب موافقة الجامعة المحول منها.

المستندات المطلوبة للتحويل

- شهادة قيد موثقة ومعتمدة من الجامعة موضح بها نوع الشهادة الثانوية والمجموع وسنة الحصول عليها.

- بيان تقديرات ودرجات موضح به المقررات الدراسية موثق ومعتمد.

- محتوى علمي معتمد من الجامعة المحول منها .

- موافقة رئيس الجامعة المحول منها.

كما أكدت جامعة أسيوط الأهلية في بيان لها اليوم، فتح باب التحويل من كليات جامعة أسيوط الأهلية إلى الجامعات الخاصة والأهلية.

المستندات المطلوبة للتحويل من كليات جامعة أسيوط الاهلية: طلب تحويل بالادارة العامة لشئون الطلاب.