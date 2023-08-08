مصروفات جامعة أسيوط الأهلية للعام الدراسي 2023-2024.. تبدأ من 30 ألف جنيه

تضم جامعة أسيوط الأهلية الجديدة 7 تخصصات تعليمية مختلفة متاحة لطلاب الثانوية العامة، الراغبين في الالتحاق بالجامعة في العام الدراسي الجديد 2023-2024، بعد تحديد التنسيق الخاص بالجامعات الأهلية المتوقع إعلانه خلال الأيام المقبلة من جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مصاريف جامعة أسيوط الأهلية

وكشفت جامعة أسيوط الأهلية، من خلال موقعها الرسمي عن مصاريف الدراسة في الجامعة خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024، وذلك في جميع الكليات الموجودة بها والبالغ عددها 7 كليات بتخصصات علمية مختلفة، مشيرة إلى أن المصروفات جاءت على النحو التالي:

- كلية الطب 90 ألف جنيه.

-كلية طب الأسنان 75 ألف جنيه.

- الحاسبات والذكاء الاصطناعي 40 ألف جنيه.

- الهندسة والعلوم التطبيقية 45 ألف جنيه.

-الصيدلة والبحوث الدوائية 55 ألف جنيه.

-العلوم الإدارية والمالية 35 ألف جنيه.

-الألسن واللغات التطبيقية 30 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، يستعد خلال الأيام المقبلة، للإعلان تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024، والحدود الدنيا للالتحاق بالكليات، وفقا لعدد من الضوابط المعمول بها في هذا الشأن.