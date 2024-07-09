نائب بالبرلمان الموريتاني: سندرج قرار مقاطعة المنتجات الإسرائيلية باجتماع اليوم

قال محمد عبدالرحمن الصبار، نائب في البرلمان الموريتاني، إن لجنة فلسطين داخل البرلمان العربي اجتمعت لدعم ومؤازرة الشعب الفلسطيني وتنديد ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي، وسيكون الدعم بالفعل والقول والتنويه بالقضية الفلسطينية للتعريف بما يحدث على الأرض في قطاع غزة من انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

الدعوة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية

وأضاف الصبار لـ«الوطن»، أن قرار مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والمنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي سيتم إدراجه في القرار الختامي للجنة فلسطين داخل البرلمان العربي انطلاقا لما دعت به القمة العربية بالبحرين قبل شهرين حيث دعت القمة التي حضرها الأمين العام للأمم المتحدة إلى مقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

3 اجتماعات

ويعقد البرلمان العربي 3 اجتماعات ضمن أعمال الجلسة العامة الخامسة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، وما يسبقها من اجتماعات اللجان الفرعية والدائمة، حيث تم عقد اليوم الثلاثاء اجتماع لجنة فلسطين أما الاجتماع الثاني فسيكون الخميس المقبل ضمن اجتماعات اللجنة الدائمة بالبرلمان العربي، والاجتماع الأخير السبت المقبل سيكون العاشر صباحا في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.