أمين عام مساعد الجامعة العربية: عملي سفيرا لمصر في البرازيل انعكس على حياتي

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن عمله سفيرا لمصر في البرازيل تجربة مهمة ومثمرة وانعكست على حياته.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب، في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة الحياة: «إنني أشجع الزمالك وأفتخر بذلك وهذا لا ينفي أن الأهلي فريق كبير وعريق».

وأضاف: «إنني أعشق محمد صلاح وهو يتعرض حاليا لهجوم مؤسف للغاية، ويتهمه البعض أنه تأخر في التفاعل مع ما يتعرض له قطاع غزة من مجازر وحشية على يد الاحتلال الإسرائيلي، وأتفهم حساسية موقف صلاح».

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة الساعة الثامنة مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.