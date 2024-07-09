محافظ المنوفية يدشن بدء تغطية مصرف المصيلحة لإقامة محور مروري

دشن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، بدء أعمال تغطية مصرف «المصيلحة - الراهب - ميت خاقان»، لخلق محور مرورى جديد يربط مدخل شبين الكوم بحي شرق بجملة استثمارات تزيد عن 60 مليون جنيه، وذلك بالشراكة بين المحافظة والمشاركة المجتمعية كشريان تنموي جديد يساهم في تخفيف الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية بمدخل العاصمة.

أهمية دور المشاركة المجتمعية

وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة تتحمل تكاليف أعمال الرصف والإنارة وإنشاء جزيرة وسطى بأعمدة ديكورية وكافة أعمال التجميل بالمحور لخلق متنفس جمالى للأهالي.

وشدد على حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل لإنشاء المحور للانتهاء منه وفق البرنامج الزمنى المقرر، مؤكدا على أهمية دور المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة والارتقاء بمستوى مشروعات البنية التحتية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر، لافتاً أننا مستمرون في تبني خطط بناءة لإقامة العديد من المحاور المرورية الأخرى ورصف وتطوير الطرق الرئيسية والداخلية بشتى أرجاء المحافظة وتدعيم مشروعات البنية التحتية المهمة.

تفقد المرحلة الأولى

وتفقد المحافظ أعمال المرحلة الأولى لتغطية المصرف والذي تتم وفقاً للمعايير والمقاييس الفنية لجودة الأعمال، واستمع محافظ المنوفية لشرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي للمشروع والذي سيتم على 4 مراحل بإجمالى 1 كيلومتر، وجار تنفيذ إجراءات تحويل المياه وعمل سدود.

ومن المقرر البدء في صب الأعمال الخرسانية مطلع الأسبوع القادم، موجهاً بالمتابعة الميدانية واليومية للوقوف على حجم تنفيذ المشروع والتواصل المباشر مع الشركة المنفذة لتذليل العقبات أول بأول لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز بهدف إحداث سيولة مرورية وخدمة المترددين على العاصمة وتسهيل وتنشيط حركة التجارة الداخلية.