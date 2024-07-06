محافظ المنوفية: أشعر بالفخر والشرف لخدمة أبناء وأهالي المحافظة

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، فخره واعتزازه باستكمال مسيرة الإصلاح خلال السنوات القادمة، وذلك عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، وتجديد الثقة به محافظا للمنوفية للمرة الثانية.

تعليق محافظ المنوفية بعد تجديد الثقة به

وقال «أبو ليمون» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يشعر بالفخر والشرف في العمل لخدمة أبناء وأهالي محافظة المنوفية، مؤكدا أنه سيكمل مسيرة التنمية والإصلاح في جميع المجالات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن المواطن المنوفي سيظل أولوية له في تقديم كل الخدمات التي يحتاجها.

الاهتمام بقطاع الصحة والتعليم

وأكد محافظ المنوفية ضرورة الاهتمام البالغ بقطاع الصحة والتعليم، مشيراً إلى أنه تم إقامة العديد من المدارس الدولية الحكومية والتجريبية الجديدة للنهوض بالمنظومة التعليمية وتقديم خدمات أ فضل بأبناء المحافظة.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية التواجد بالشارع والتواصل الدائم والفعال مع شكاوى المواطنين، والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم، وتلافي السلبيات الموجودة بالشوارع، وشن الحملات المكبرة لمتابعة منظومة النظافة العامة ورفع الإشغالات والتعديات المخالفة على الطريق العام والشوارع والميادين العامة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين.