هيئة الأرصاد الجوية: موجة حارة بسبب منخفض الهند الموسمي غدا

تضرب موجة حارة كافة أنحاء الجمهورية خلال الساعات المقبلة، حيث تكون ذروة الموجة الحارة غدا الخميس وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة حاجز الـ40 درجة على القاهرة و45 في منطاق الجنوب.

سبب الموجة الحارة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة الذي تشهده البلاد يأتي بسبب التأثر بمنخفض الهند الموسمي الذي يصاحبه كتل هوائية شديدة الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة.

وأشافت منار، إلى أن هذا المنخفض سيتسبب في ارتفع درجات الحرارة من درجتين إلى 3 درجات عما هو معتاد في مثل هذا الوقت من كل عام.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى: العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية.

- الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى ووسط سيناء: العظمى 34 والصغرى 26 درجة مئوية

- سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 29 درجة مئوية.