«إكسترا نيوز»: الطقس في العلمين رائع.. ويزيد من إقبال الجمهور على المهرجان

رصدت الإعلامية ميرفت المليجي، مراسلة «إكسترا نيوز»، أبرز تفاصيل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، قائلة إن افتتاح المهرجان هذا العام قوي للغاية، إذ يبدأ بحفل الفنان محمد منير، كما يضم فعاليات ومفاجآت كثيرة للغاية على مدار الـ8 أسابيع، فكل أسبوع يشهد حفلا لفنان كبير سواء في مصر أو الوطن العربي.

وأضافت خلال برنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلامي باسم طبانة، أن الفعاليات تناسب كل الآذواق والأعمار، وتجرى الاستعدادات لمهرجان العلمين على قدم وساق، فالمستهدف هذا العام استقبال 2 مليون زائر، موضحا أن النسخة الأولى منه العام الماضي نجحت في استقطاب مليون زائر.

فعاليات متنوعة في مهرجان العلمين

وتابعت، أن مهرجان العلمين هذا العام سيضم فعاليات رياضية وثقافية وفنية فضلا عن استحداث عدد من المهرجات التي تُقام تحت راية مهرجان العلمين، مشيرة إلى أن الانتهاء من المدينة التراثية في العلمين سوف يزيد من عدد الزائرين، لما تحويه من دور عرض وسينما والمسرح الروماني والكثير من الفعاليات.

الطقس في مدينة العلمين

وعن حالة الطقس في مدينة العلمين الجديدة، واصلت: «على الرغم من الموجة الحارة التي تضرب مصر والوطن العربي أجمع، إلا أن الأجواء في العلمين رائعة وهناك نشاط لنسمات الهواء، وبالتالي رب ضارة نافعة، فالطقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية قد يدفع المواطنين إلى السفر للعلمين بهدف التمتع بالأجواء»، موضحة أن الموقع الاستراتيجي للعلمين وطلتها على البحر يجعل الطقس بها مختلف تماما عما نشعر به في المدن والمحافظات الآخرى.