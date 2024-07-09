محافظ المنوفية يوزع بونات غذاء مجانية على عمال النظافة بمستشفى شبين الكوم

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية، بتفقد مستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة «جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري» بمجمع مستشفيات ميت خلف شبين الكوم.

يأتي ذلك لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل والاطمئنان على تواجد الاطقم الطبية والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.

رافقه الدكتور أسامة الشلقاني وكيل مديرية الصحة، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور مصطفى أبو حليمة مدير المستشفى، والمحاسب السيد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.

الخدمات الطبية في كافة الأقسام

وتفقد المحافظ أقسام الداخلي وغرفة الأشعة وعيادة العظام والاستقبال بالمستشفى، واستمع إلى شرح تفصيلي من مدير المستشفى عن الخدمات الطبية في كافة الأقسام وعدد المترددين عليه ومواعيد دخول المرضى وتأدية الخدمة الطبية اللازمة لهم حتى تماثلهم الشفاء.

واطلع المحافظ على تذاكر الدخول ودفاتر الحضور والانصراف، وسجلات قيد الحالات المرضية للتأكد من تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق وتوافر كافة الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد نوبتجية الأطقم الطبية، لضمان التعامل الفوري مع حالات الطوارئ والمترددين.

محافظ المنوفية يتحاور مع مع المرضى

وخلال تفقده، أجري المحافظ حواراً مع المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة منذ دخولهم المستشفى، وتوافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لهم، لتلقي العلاج اللازم وحتى تماثلهم للشفاء، مكلفًا إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بمراجعة سجلات الحضور والانصراف لأطقم الأمن ومنظومة النظافة، كما قام وزع بونات مواد غذائية مجانية على عمال النظافة والأمن بالمستشفى دعماً لهم.

ومن جانبه أكد المحافظ علي أن الدولة تولى اهتمامًا كبيراً بالمنظومة الصحية ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الصحة، ووضعه على رأس أولويات منظومة العمل وتلبية مطالب واحتياجات المرضى، للارتقاء وتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.