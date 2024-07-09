تفاصيل حالة الطقس غدا.. ثاني أيام الموجة الحارة

أصدرَت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا بشأن تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء الذي يوافق ثاني أيام الموجة الحارة التي تضرب البلاد، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أنَّ تكون حـالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر مائلة للحرارة رطبة على أغلب الأنحاء، معتدلة الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

حالة الطقس غدًا

وأشار بيان الأرصاد الجوية، إلى تكوّن شبورة مائية خفيفة غدًا صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا

القاهرة الكبرى: العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية.

- الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى ووسط سيناء: العظمى 34 والصغرى 26 درجة مئوية

- سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 29 درجة مئوية.