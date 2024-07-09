أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الثلاثاء 9-7-2024.. الجبن الرومي بـ254 جنيها

شهدت أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الثلاثاء 9-7-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، وتختلف الأسعار وفقًا لكل منطقة سكنية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الألبان ومنتجاتها في مختلف الأسواق، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الجبن بمختلف أنواعها اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض 129.76 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو الجبن الرومي 253.94 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو المسلى الصناعي 98.83 جنيه.

وصل متوسط سعر كيلو المسلى البلدي إلى 303.52 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو الزبدة البقري المزارع 186.28 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الثلاجة) 122.1 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الاسطنبولي) 141.51 جنيه.

وصل متوسط سعر كيلو الجبنة الشيدر إلى 280.09 جنيه.

أسعار الألبان اليوم بمختلف أنواعها في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللبن المجفف البودرة بحوالي 141.12 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو اللبن المعبأ الـ1 لتر 41.33 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو اللبن السائب 29.15 جنيه.