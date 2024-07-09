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سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في البنوك

كتب:

أميرة سعد
04:01 م | الثلاثاء 09 يوليو 2024
سعر الدولار الأمريكي اليوم.. تعبيرية

سعر الدولار الأمريكي اليوم.. تعبيرية

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في مختلف البنوك المصرية، خلال منتصف التعاملات اليومية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر الانترنت. 

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 48.13 جنيه للبيع، و48.03 جنيه للشراء. 

سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري 

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 48.12 جنيه للبيع، و48.02 جنيه للشراء. 

سعر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة 

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة نحو 48.09 جنيه للبيع، و47.99 جنيه للشراء. 

سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر 

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 48.12 جنيه للبيع، و48.02 جنيه للشراء. 

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بقلم أميرة سعد