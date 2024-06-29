سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 29-6-2024 مقابل الجنيه في البنوك المصرية

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 29-6-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، وترصد «الوطن» سعر صرف الدولار، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري حوالي 48.10 جنيه للبيع، و47.96 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري حوالي 48.08 جنيه للبيع، و47.98 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر حوالي 48.08 جنيه للبيع، و47.98 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة حوالي 47.98 جنيه للبيع، و48.08 جنيه للشراء.