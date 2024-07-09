طريقة جديدة للنصب.. تحذير من تزييف الرسائل الصوتية على «واتساب»

ما تزال حيل النصب الإلكتروني تتطور يوما بعد يوم، وأحدثها ظاهرة النصب من خلال انتحال الشخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي «AI» عبر تطبيق «واتساب»، من خلال مقاطع صوتية بنفس صوت الشخص صاحب الحساب.

وانتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة النصب من خلال إرسال رسالة صوتية، بصوت الشخص صاحب حساب «واتساب» لأصدقائه، يطالبهم بتحويل مبالغ مالية، من خلال تزييف الصوت باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي.

طريقة جديدة للنصب الإلكتروني على «واتساب»

يوضح المهندس محمد الحارثي استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، في تصريحات لـ«الوطن»، مخاطر النصب من خلال استخدام حيلة تزييف الصوت بـ«AI»، مؤكدا: «بالفعل انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة التزييف العميق وانتحال الشخصية والهوية الرقمية من خلال برامج الـAI وهي الأدوات التي أصبحت سهلة، وبمقابل مالي لا يتعدى 10 دولارات».

كيفية مواجهة عمليات النصب بانتحال الصوت

عن كيفية مواجهة تلك الظاهرة قال الحارثي: «أي شخص تصله رسالة تطالب بأموال أو ما شابه من شخص معين على حسابه يجب أن يتأكد من خلال الاتصال المباشر به، وعدم الاستجابة بشكل مباشر من خلال التطبيقات».

«التزييف بات أقرب للواقع، ومن الصعب أن يفرق غير المتخصيين بينهما، لذلك كثرت حوادث الابتزاز أو النصب من خلال انتحال صوت أو صورة الشخص الآخر»، هكذا أكد الخبير التكنولوجي.

واختتم: «في بعض الحالات يمكن الكشف عن تزييف الصوت أو الصورة من خلال بعض البرامج المجانية، لكن هناك حالات يجب معها التوجه لمباحث الإنترنت مباشرة».