7 بنوك تتيح التواصل عبر «واتساب» مع العملاء.. تعرف على الخدمات المتاحة

تسعى البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري إلى تقديم العديد من الخدمات الرقمية للعملاء؛ لإتمام كافة المعاملات المالية البنكية بشكل أسهل ويسر، ومن بين تلك الخدمات إمكانية التواصل مع العملاء عبر تطبيق «واتساب».

وتستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي تفاصيل 7 بنوك تتيح التعامل مع العملاء عبر تطبيق واتساب، فضلا عن توضيح تلك الخدمات التي تتيحها عبر تلك الوسيلة، وذلك بحسب المواقع الرسمية للبنوك.

خدمة واتساب في بنك مصر

يقدم بنك مصر خدمة whatsapp for business، ومن بين تلك الخدمات التي يتيحها البنك، إمكانية الاشتراك في الموبايل البنكي والمحفظة الإلكترونية، والتعرف على أقرب فرع للبنك وأقرب مكان لماكينة الصراف الآلي، ويتيح البنك هذه الخدمة عبر رقم 20219888.

خدمة واتساب في البنك الأهلي المصري

تتيح خدمة واتساب في البنك الأهلي المصري إمكانية التعرف على أسعار العملات وخدمات التجار، والحسابات والأوعية الادخارية والقروض وكذلك معرفة أقرب فرع للبنك وأقرب ماكينة للصراف الآلي، ويقدم البنك هذه الخدمة عبر رقم 20219623.

خدمة واتساب في بنك saib

يطرح بنك saib خدمة whatsapp for business، وتتيح هذه الخدمة التعرف على الشهادات والودائع وحسابات البنك وأماكن فروع البنك وكذلك فروع البنك، ويقدم البنك هذه الخدمة عبر رقم 20216668.

خدمة واتساب في البنك العربي الإفريقي الدولي

تتيح تلك الخدمة التعرف على أنواع بطاقات الائتمان والقروض وكافة العروض التي يقدمها البنك، ويقدم البنك هذه الخدمة عبر رقم 20219555.

خدمة واتساب في بنك QNB

وتتيح خدمة واتساب في بنك QNB إمكانية التعرف على أماكن ماكينات الصراف الآلي وكافة فروع البنك وأسعار العملات وكافة العروض التي يقدمها البنك، ويقدم البنك هذه الخدمة عبر رقم 20219700.

خدمة واتساب في بنك التنمية الصناعية

يقدم البنك هذه الخدمة والتي تتيح التحدث مع أحد موظفي البنك والتعرف على أسعار العملات وعروض البنك والتقدم بطلب للبنك، ويتيح البنك هذه الخدمة عبر رقم 21671020.

خدمة واتساب في البنك الأهلي المتحد

تتيح هذه الخدمة التعرف على مواعيد عمل فروع البنك وأماكن فروع البنك، ويقدم البنك الأهلي المتحد هذه الخدمة عبر رقم 01555819072.