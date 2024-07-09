افتتاح عيادة التغذية العلاجية للأطفال والكبار بمستشفى قنا العام

افتتح الدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام، اليوم، عيادة التغذية العلاجية بمستشفي قنا العام، والتي ستعمل يوم الثلاثاء من كل أسبوع، تحت إشراف الدكتور محمود ناجح طبيب بشري أخصائي التغذية العلاجية وفريق من صيادلة التغذية العلاجية الدكتورة، رقية مصطفي، والدكتورة سماح أحمد، والدكتورة بسمة سنجاب، والدكتورة آية يحيى.

خدمات عيادة التغذية العلاجية

وأوضح الدكتور محمد الديب، أن العيادة ستقدم عدد من الخدمات الطبية، منها لمرضى اضطرابات التخاطب والتواصل لدى الأطفال، وتغذية مرضى السكر سواء النوع الأول أو النوع الثاني.

وأكد مدير مستشفى قنا العام، أن عيادة التغذية العلاجية تقدم خدماتها أيضًا لمرضى القلب والكبد والكلى والأورام والضغط وأطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه وتغذية الأمراض الوراثية، وكذلك مرضى التمثيل الغذائي والسمنة والنحافة والأمراض المناعية وحساسية الجلد وحساسية الطعام وتغذية مرض حساسية الألبان وحساسية القمح «سيلياك» وأطفال متلازمة داون، فضلا عن مرضى ما قبل وبعد العمليات الجراحية والحوامل والمرضعات.

كما ستقوم العيادة بمتابعة أطفال قصر القامة والتقزم وتغذية الرياضيين وتخطيط الأنظمة الغذائية المختلفة، وتغذية أطفال الشلل الدماغي، وأمراض المخ والأعصاب ومتابعة أمراض سوء التغذية ونقص الوزن والنمو ومتابعة التغذية الأنبوبية والتغذية الوريدية.