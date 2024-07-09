محافظ الشرقية: نعمل جميعا من أجل خدمة الوطن وتلبية احتياجات المواطنين

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تعمل جاهدة لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية في تحقيق حياه أفضل للمواطنين واستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة المصرية.

تقديم التهنئة لمحافظ الشرقية الجديد

جاء ذلك خلال استقباله عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق ورئيسة الهيئة العامة للطرق والكباري بالشرقية ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الغندور بالعاشر من رمضان وبلبيس ، ونائب مدير التنمية الريفية الشاملة بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمكتبه بالديوان العام ، لتقديم التهنئة بمناسبة ثقة القيادة السياسية واختياره محافظاً للشرقية.

تحقيق حياه أفضل للمواطنين من أبناء المحافظة

كما استقبل محافظ الشرقية ، القس بيشوي كامل كاهن كنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك والوفد الكنسي المرافق له لتقديم التهنئة متمنين له دوام التوفيق والسداد وتحقيق حياة أفضل للمواطنين من أبناء المحافظة.

تحسين مستوى معيشة المواطنين بمختلف القرى والمراكز

وقال محافظ الشرقية: إنه عاهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على بذل المزيد من الجهد والعطاء واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين بمختلف القرى والمراكز والمدن وتحقيق طموحاتهم وآمالهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، مضيفًا: «نعمل جميعا من أجل خدمة الوطن وتلبية احتياجات المواطنين».