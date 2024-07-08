«مياه الشرقية»: تنفيذ 100 نشاط توعوي للحد من الاستهلاك ضمن «حياه كريمة»

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذ الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية 100 نشاط توعوي لأندية التطوع بمركز شباب «الملكيين البحرية - مركز ومدينة الحسينية»، في إطار مبادرة حياه كريمة ضمن فاعليات الأنشطة الصيفية، وفي إطار تنفيذ بروتوكول التعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية .

التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي

وأشارت «مياه الشرقية» في بيان إلى أهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي والتعريف بآلية الشكاوى وأرقام الخط الساخن 125.

وشملت أيضًا تنفيذ ندوات توعية وورش تعلم مبادئ السباكة الخفيفة للحد من إهدار المياه، كما جرى تنفيذ أنشطة تفاعلية للأطفال مثل ارسم ولون والسلم والثعبان ومسرح العرائس وغيرها، لترسيخ المفاهيم التوعوية لدى الأطفال.

الحفاظ على مصادر المياه من التلوث

وصرح المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بأن إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة تنفذ عددا كبيرا من الأنشطة والفعاليات التوعوية المتنوعة بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية داخل الأندية ومراكز الشباب، بهدف الحفاظ على مصادر المياه من التلوث وتعزيز مفهوم الترشيد.

وأكد أنّ تنفيذ الأنشطة داخل أندية ومراكز الشباب يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية بأهمية نقطة المياه وضرورة الحفاظ والحرص عليها من الإهدار، إلى جانب توجيهات وتعليمات الشركة القابضة بنشر التوعية المائية لدى الشباب من أجل إكسابهم سلوكيات ومهارات إيجابية.