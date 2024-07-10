أسعار الحديد اليوم الأربعاء 10-7-2024 في الأسواق.. بكم الطن؟

شهدت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 10-7-2024 في الأسواق المختلفة حالة من الاستقرار النسبي في أبرز المصانع والشركات المتخصصة في مواد البناء، حيث يهتم قطاع عريض من المواطنين والتجار بمتابعة سعر طن الحديد بشكل يومي حتى يتعرفوا على مستجدات اسعاره.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم في مصر، حسب التحديث الأخير الموضح من خلال بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الأربعاء 40407 جنيهات للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد عز

في حين سجل سعر حديد عز اليوم الأربعاء 41147 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد اليوم عالمياً

وحددت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، متوسط أسعار الحديد اليوم الأربعاء على المستوى العالمي، وجاء كالتالي:

- سعر طن حديد التسليح: 516 دولاراً.

- سعر طن البليت: 490 دولاراً.

- سعر طن الحديد الخام: 111 دولاراً.

سعر الأسمنت اليوم

وشهد سعر الأسمنت الرمادي اليوم الأربعاء 2225 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».