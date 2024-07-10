وصول ورق أسئلة امتحانات الجيولوجيا وعلم النفس والجبر للجان امتحانات الثانوية العامة

استلمت لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل قليل، صناديق أسئلة امتحان مادة الجيولوجيا لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لعلمي رياضة، وأوراق امتحان علم النفس والاجتماع لشعبة أدبي، وذلك وسط تأمينات مشددة من قبل الجهات المختصة، إلى جانب الأمن الإداري في المديريات والإدارات التعليمية وقوات الأمن، ومسؤولي مراكز توزيع الأسئلة.

صندقة وتغليف أسئلة الامتحان بالشمع الأحمر

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تغليف وصندقة أسئلة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة وعلم النفس والاجتماع والجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة 2024 داخل عدة مظاريف مغلقة بالشمع الأحمر داخل عدة صناديق؛ أحدها بقفل إلكتروني لا يتم فتحها إلا بعد توقيع كشوفات التسليم والتسلم من قبل رئيس لجنة سير الامتحانات، والذي يقوم بفتح الصناديق والأظرف وتوزيع ورق الأسئلة على المراقبين.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات المركزية تتابع منذ صباح اليوم خروج أسئلة الامتحان من مراكز توزيع الأسئلة حتى وصولها إلى اللجان الامتحانية في موعدها المحدد دون أي مشكلات، موجها بتسليم ورقة الأسئلة للطلاب في موعدها المحدد وهو التاسعة صباحا.