وظائف شاغرة في القاهرة والجيزة.. اعرف الشروط ورابط التقديم

كشف موقع توظيف مصر، عن حاجة إحدى شركات القطاع الخاص إلى تعيين مجموعة من الموظفين لديها كأعضاء فريق في عدد من أفرعها بالقاهرة والجيزة، وذلك لحاملي المؤهلات المتوسطة والعليا.

تفاصيل الوظيفة

ونوضح في السطور التالية التفاصيل الخاصة بالوظائف من حيث عدد أيام الإجازات وساعات العمل وغيرها، وذلك على النحو التالي:

مواعيد العمل 9 ساعات ورديات متغيرة.

يوم إجازة أسبوعية.

راتب ثابت وبدل انتقالات مادي.

يفضل موقف محدد من الخدمة العسكرية.

يوجد برنامج تدريبي.

يشترط التمتع باللباقة وحسن المظهر.

إمكانية التعامل مع نظام نقاط البيع (Point of Sale).

المهام الوظيفية

الحفاظ الدائم على نظافة القسم الذي يعمل به.

المراجعة الدائمة على تجهيزات الموائد والمقاعد طبقا للمعمول به.

المراجعة الدائمة على دولاب الخدمة Table Service.

التأكد أن العاملين معه وتحت قيادته أتموا جميع المطلوب من تجهيزات قبل العمل.

الرماجعة بصفة دائمة خلال العمل، والتجهيزعلى أكمل وجه طبقا للتعليمات الفنية بعد نهاية الوردية.

مساعدة العاملين تحت رئاسته في ما يعترضون له من مشكلات أو معوقات قد تؤدي إلى سوء الخدمة.

يراعى شروط الصحة المهنية والشخصية بكل دقة.

تقديم قائمة الطعام والمشروبات للضيوف بأسلوب مهني راق.

مساعدة العملاء وتقديم توصيات على القائمة عند الطلب.

التأكد من تقديم الطلبات للضيوف مراعيا الطرق الفنية المتبعة بعد التأكد من مطابقتها للمطلوب فعليا.

التواجد بصفة مستمرة في منطقة خدمته لتلبية أي طلبات طارئة للضيوف عند مغادرتهم.

الراتب الأساسي 4200 جنيه.

نوع الوظيفة يوم كامل.

مميزات الوظيفة

وتمثلت مميزات الوظيفة وفقا للمعلن من جانب موقع التوظيف ما يلي:

يُحتسب الوقت الإضافي.

توفير مواصلات (وسيلة مواصلات على حساب الشركة).

تأمينات صحية.

تأمينات اجتماعية.

ويمكنك التقديم على الوظيفة من خلال الدخول على استمارة التقديم من خلال هذا الرابط، ثم اختيار الوظيفة المناسبة والضغط على «تقدم للوظيفة».