مدبولي: الكفاءة والقدرة على إدارة الملفات من أهم معايير اختيار الوزراء

كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن معايير اختيار الوزراء في الحكومة، قائلا: «بالطبع يشارك فيها كل المؤسسات المعنية في الدولة، إذ يكون هناك توجه من رئيس الوزراء المكلف ويرشح أحيانا عدد من الشخصيات التي يعرفها بحكم تعامله واحتكاكه على مدار هذه الفترة، وفي نفس الوقت يطلب رأي الجهات الموجودة في الدولة».

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة إكسترا نيوز: «في هذه الحالة الجهات تقدم تقييمات لمرشحين من كل المجالات، وبناء على الرؤية قد يكون المرشحون من خارج أو داخل الجهاز الحكومي، وبالتالي الذي يوضع أمام رئيس الوزراء المكلف سابقة الخبرة الخاصة بكل مرشح للوزارة».

وتابع: «ما يعنيني اليوم في الملفات، معيار الكفاءة والقدرة على إدارة ووضع رؤية واضحة للغاية للملف الذي يتولى مسؤوليته، وهذا كان أهم شيء بالنسبة لي كرئيس للوزراء، والشيء المهم الذي أثير، هي الشهادات هل هي سليمة أم غير سليمة؟.. التأكيد هي شهادات سليمة وموثقة ومعتمدة من جهات، بينما هل هي معتمدة أو معترف بها داخل المجلس الأعلى للجامعات المصري فهذا قول آخر».

وواصل: «هل يكون شرط أساسي عند اختيار المرشح بأن يكون حاصل على هذه الشهادات، بالتأكيد لا، الأهم بالنسبة لنا القانون المصري يشير إلى أن المرشح يكون خريج ولديه خبرة عملية وشهادة جامعية أو مؤهل عال، وهذا متحقق، وأي شهادات أخرى سواء ماجستير أو دكتوراه أو دبلومات نعتبرها شيء إضافي».