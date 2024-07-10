ما هي موارد التحالف الوطني؟.. يحددها القانون 171 لسنة 2023

تم إصدار القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بهدف تعزيز العمل الأهلي غير الربحي في مصر، وتوفير البيئة الملائمة لتنمية المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الاشتراكات السنوية للأعضاء

يتكون التحالف من موارد متنوعة موضحة في المادة 16 من القانون، حيث تشمل هذه الموارد الاشتراكات السنوية لأعضائه وأموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

تعزيز الجهود لخدمة المجتمع

القانون يمنح التحالف الوطني شخصية اعتبارية ويضمن له الاستقلال الفني والمالي والإداري، ما يساعده في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية على مستوى الوطن، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة ومنظمات المجتمع المدني.

ويهدف القانون أيضًا إلى تعزيز مفهوم التطوع وتعزيز الجهود الفردية والجماعية في دعم المبادرات الاجتماعية والتنموية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق الرخاء والاستدامة للمجتمع المصري.

بالاستفادة من الموارد المتاحة وبتوجيه من مجلس الأمناء، يسعى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى تحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية، وتحقيق النمو المستدام والشامل في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية بمصر.