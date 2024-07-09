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مدبولي: إشراك القطاع الخاص في إدارة المنشآت الصحية حتى تطبيق منظومة التأمين بالكامل

كتب:

شريف سليمان
05:02 م | الثلاثاء 09 يوليو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنّه بمجرد تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، فإنّه سيكون من حق أي مواطن الدخول في أي منشأة ويحصل منها على العلاج؛ لأنّ المنظومة في هذه الحالة ستتكفل بتكاليف علاجه.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيله الجديد: «بالنسبة إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة المنشآت الصحية، فإنّه سيحدث في الفترة البينية التي تمتد حتى نضمن دخول الـ27 محافظة منظومة التأمين الصحي الشامل، وهذه هي الفترة التي نقول إنّ القطاع الخاص يجب أن يُساعدنا في عملية الإدارة والتشغيل».

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